Caen. À Caen, L214 dénonce l'élevage intensif

Samedi 28 septembre 2019, une poignée de militants de l'association L214 étaient rassemblés place Bouchard à Caen (Calvados), panneaux à la main, pour dénoncer l'élevage intensif. Une "maltraitance animale caractérisée", selon Léo Le Ster, membre référent de l'association, "par des mutilations, l'élevage en cage, la sélection génétique ou encore la castration à vie des porcelets". Une pétition contre ce type d'élevage a d'ailleurs été mise en place par l'ONG, qui affirme avoir recueilli plus de 90 000 signatures et l'appui de plusieurs célébrités, scientifiques et bouchers. L'objectif est d'obtenir un moratoire contre l'élevage intensif.

Mobilisation dans 40 villes

Le but de cette mobilisation, à Caen, comme dans une quarantaine d'autres villes, est de "sensibiliser et interpeller sur l'élevage intensif", indique Léo Le Ster. Par ailleurs, il ajoute qu'aujourd'hui, "plus de 80 % des animaux sont abattus dans les élevages intensifs et ont une durée de vie très courte". À Caen, L214 regroupe environ 200 bénévoles. Certains se retrouvent, environ une fois par mois, place Bouchard, avec tracts et images chocs.

