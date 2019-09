Seine-Maritime : Terres de paroles de retour pour fêter le livre

Le Département de Seine-Maritime met à l'honneur le livre tout au long du mois d'octobre 2019 avec le festival Terres de paroles. Isabelle Lefort, conseillère à la programmation, nous dévoile les temps forts de cette manifestation :

Comment avez-vous commencé à collaborer avec ce festival ?

"Je suis journaliste de profession, spécialisée dans le domaine économique. En 2010 j'ai travaillé sur le sujet des rencontres littéraires suite à un voyage en compagnie d'écrivain dans le Transsibérien. C'est à ce moment-là que je suis entrée en contact avec le festival et qui j'ai commencé à animer des rencontres littéraires et des conférences. Pour la première fois cette année, j'endosse le rôle de conseillère à la programmation, mais j'interviens toujours pour animer des conférences : Décroche-moi la lune à l'Atrium le 4 octobre, L'amour fou de l'amour à l'historial le 11 octobre ou encore l'amour dans les contes le 12 octobre à la Librairie Autre rivages à Buchy."

Quel est le but de ce festival ?

"Sa vocation est d'apporter le livre et le mot au plus près des habitants du département et d'établir des ponts entre l'histoire littéraire et le territoire. Si Terres de paroles a émergé dans le cadre d'Automne en Normandie, il s'en est rapidement dégagé. Sa mission est d'investir le territoire dans son ensemble, y compris d'offrir des animations dans de très petits villages en associant aussi les acteurs culturels du territoire : librairies, médiathèques, salles de spectacles. C'est un festival et donc c'est aussi une rencontre festive qui promeut le spectacle vivant : une autre façon d'aborder la littérature ! En témoigne notre spectacle d'introduction Les feux de l'amour : une création originale très grand public. C'est un spectacle pyrotechnique avec musique et poésie: une manière insolite d'aborder la littérature !"

Quelle est la thématique de cette nouvelle édition ?

"Nous avons choisi pour thème L'amour fou en hommage à André Breton. Son récit autobiographique Nadja avait été composé au manoir d'Ango. Lui rendre hommage permet à la fois de souligner l'importance de la Normandie comme terre de littérature mais aussi de célébrer le surréalisme. Ce thème permet bien sûr aussi d'aborder l'amour sous des angles très variés : celui du désir, de la passion, de la force de l'imagination ou encore de la créativité. C'est sur ce thème que nous avons bâti le programme en proclamant notre amour des mots et de la littérature ! Il peut aussi s'agir de l'amour de l'autre dont témoigne l'ensemble Orpheus créé par Jordi Saval et qui rassemble des musiciens réfugiés de tout horizon et revisite en musique l'Hôte d'Albert Camus mais le festival parle aussi d'amour profane avec la une version revisitée du conte de Blanche Neige dans la mise en scène de Michel Raskine à Charles Dullin le 15 octobre."

Comment ce festival a-t-il évolué ces dernières années ?

"C'est toujours un festival de grande qualité. Nous recevons des auteurs prestigieux mais nous avons aussi le désir d'ouvrir toujours davantage ce festival au spectacle vivant. La manifestation est très suivie, nous avons enregistré 2000 participants l'année passée, et Terres de paroles est désormais reconnu sur le territoire. Nous innovons aussi chaque année pour aller davantage à la rencontre d'un public éloigné de la culture avec de nouveau dispositif. Nous inaugurons par exemple le Gueuloir : un auteur conteur, Ludovic Roubaudi, auteur d'une dizaine de romans, se produit en seul en scène dans un lieu insolite au cœur d'un village-crèche, Ehpad, marché fermier et capte son auditoire avec ces récits et sa force d'interprétation. L'idée de ce dispositif c'est aussi d'impliquer les spectateurs dont le photographe surprendra les émotions face au récit en vue d'une exposition prochaine."

Du 4 au 23 octobre 2019 en Seine-Maritime. Infos et programme sur terresdeparoles.com

