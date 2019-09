Mort de Jacques Chirac : les réactions en Seine-Maritime

Jacques Chirac, acteur omniprésent de quatre décennies de la vie politique française et internationale, est mort jeudi 26 septembre, à l'âge de 86 ans. L'ancien président de la République s'est éteint dans la matinée, au milieu des siens.

Les hommages ont afflué après l'annonce du décès de celui qui présida la France pendant douze ans (1995-2007).

En Seine-Maritime, Jean-Baptiste Gastinne, le maire du Havre (Seine-Maritime), salue le fondateur de Port 2000.

Écoutez Jean-Baptiste Gastinne :

La France 🇫🇷 perd un grand homme , un grand serviteur de l'état . Triste de cette nouvelle . Condoléances à sa famille et à ses proches . https://t.co/pKPEUUZqao — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) September 26, 2019

Toujours au Havre, le député Jean-Paul Lecoq rend également hommage à Jacques Chirac, dont les valeurs humanistes et pacifistes n'étaient pas incompatibles avec le communiste qu'il est.

Écoutez Jean-Paul Lecoq :

Son empathie, son attachement à l'indépendance de la France, son refus de transiger avec les ennemis de la République n'étaient pas feints, l'adversaire politique était aussi vrai, comme l'homme d'Etat. Triste de voir partir #JacquesChirac pensée pour son épouse amie de Dieppe. pic.twitter.com/pgKqGpgSeQ — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) September 26, 2019

De son côté, Pascal Martin, le président du département de Seine-Maritime, a publié un communiqué :

"La France perd un grand homme d'État, profondément humain et attaché aux Français. Il aura été un défenseur sans relâche de l'indépendance de notre Nation sur la scène internationale et un fervent promoteur des valeurs européennes. Jacques Chirac entretenait une relation étroite avec les territoires ruraux et singulière avec le monde agricole".

#JacquesChirac La France est orpheline ce matin. Les Français perdent un homme qu'ils appréciaient, un républicain convaincu, qui a toujours combattu l'extrême droite et qui a notamment fait honneur à notre pays en reconnaissant les crimes de Vichy. https://t.co/8MVRwQddjf — Damien ADAM (@damienadam76) September 26, 2019

À Fécamp (Seine-Maritime), Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de la ville, se souvient avec émotion de Jacques Chirac. "C'est après sa défaite en 1988 que je me suis engagée en politique, triste de l'avoir vue perdre".

Écoutez Marie-Agnès Poussier-Winsback :