Évreux : trois mois de prison pour le jeune pyromane

Les faits étaient trop rapprochés pour laisser croire au hasard. En fin de nuit, le dimanche 22 septembre 2019, les pompiers sont intervenus sur plusieurs départs de feux de poubelles, à Évreux (Eure), près de la discothèque le New world et du cinéma Pathé.

Le jeune homme reconnaît les faits

Le signalement d'un suspect est diffusé et, rapidement, un jeune homme correspondant est intercepté. Après un contrôle d'identité et une fouille, l'individu, alcoolisé et porteur de cannabis, est interpellé. Il indique lui-même s'être rendu sur les lieux de départs de feux au cours de sa soirée. Il révèle aussi être connu des forces de l'ordre pour des faits similaires.

Dès lors, les policiers n'ont pas eu de mal à lui faire avouer les faits. Après un passage en cellule de dégrisement puis en garde à vue, il a été emprisonné pour trois mois.

