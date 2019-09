Mercredi, jour du cinéma : et si on visitait l'expo à la foire de Caen ?

"Je ne l'aurais pas ratée cette année". Cathy, venue avec son mari de la Haye-du-Puits dans la Manche, a fait plus d'une heure de route pour découvrir l'exposition-événement de la foire internationale de Caen 2019. "Je suis très cinoche. La musique, les décors, l'époque Lino Ventura… J'adore" poursuit la cinéphile.

Des films muets en noir et blanc

Elle n'a même pas eu peur de la réplique plus vraie que nature du raptor de Jurassic World, qu'a aussi remarqué Mohammed. "J'adore ce film alors forcément, ça marque" confirme cet élève du lycée Sainte-Ursule de Caen (Calvados) venu avec sa classe. "L'exposition commence par le noir et blanc et le cinéma muet. Nous ne sommes pas trop habitués !", sourit sa camarade Anaïs, qui a profité des extraits projetés dans la salle de cinéma reconstituée au cœur de la foire.

AUDIO - L'expo événement de la foire de Caen : paroles de visiteurs

"Du cinéma muet à aujourd'hui, il y a un bond énorme, commente Gérard, venu d'Évrecy (Calvados) avec son épouse Claudie, c'est bien pour les jeunes qu'il y ait du matériel ancien exposé". De quoi faire un petit voyage dans le passé… Vous avez jusqu'au dimanche 29 septembre pour en profiter, dans le Hall 1 du parc des expositions de Caen.

Pratique. Foire internationale de Caen, jusqu'au dimanche 29 septembre 2019 au Parc des expositions. Entrée : 7 euros.