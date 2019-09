Un Ali Babamoderne débarque

La Comédie de Caen convie pour la quatrième fois la compagnie La Cordonnerie pour une adaptation du plus célèbre des contes orientaux : Ali Baba et les 40 voleurs. C'est un Ali Baba revisité à la sauce vintage des années 50 et façon ciné-spectacle que la compagnie propose au public du théâtre d'Hérouville-Saint-Clair.

Bruitages et musique

en direct

Il s'agit donc d'une adaptation particulière puisqu'elle mêle sur scène de la musique live, des bruitages et le jeu d'acteur en direct avec le film projeté à l'écran. Surtout, c'est un Ali Baba moderne que les plus jeunes des spectateurs, à partir de six ans, et leurs parents, pourront découvrir. Cet Ali Baba là travaille avec son frère Cassim dans une station-service... et les voleurs chevauchent des mobylettes ! On est définitivement loin du désert des Mille et Une Nuits...

Pratique.Représentation ouverte à tous, à partir de six ans, le mardi 1er octobre à 20 heures au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair, 1 Square du théâtre. Tarifs : de 8 à 26 euros. Tél. 02 31 46 27 29. Renseignements et réservations sur : comediecaen.com

