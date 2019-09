Près du Havre : le coaching par le cheval

Une nouvelle façon de se détendre et de prendre plus confiance en soi : l'équicoaching ou le développement personnel guidé par le cheval. La discipline a été importée des États-Unis il y a une dizaine d'années. En Normandie, il existe deux praticiennes, l'une dans le Calvados (Le domaine d'Oban à Basseneville) et l'autre en Seine-Maritime, à Montivilliers près du Havre.

Développement personnel guidé par le cheval

Rut Pazos Varela exerce au sein des écuries de La Pierre Grise (Montivilliers). Passionnée par le cheval depuis son enfance et ancienne assistante sociale sur la région parisienne (travaillant auprès de prostitués et de publics précaires), elle a voulu combiner ses deux activités. Rut Pazos Varela a donc suivi une formation à Visionpure (le premier centre de développement personnel guidé par le cheval créé en France). Elle s'est installée à Montivilliers en novembre 2018.

Écoutez Rut Pazos Varela :

Mieux gérer ses émotions

Rut Pazos Varela travaille avec six chevaux (de tailles différentes) et deux poneys, aux écuries de la Pierre Grise. Il ne s'agit pas de monter les chevaux mais d'un travail au sol avec différents exercices. Une technique qui permet de mieux se connaître, de mieux gérer ses émotions, d'améliorer son estime de soi, de gérer un traumatisme comme un accident. Rut Pazos Varela accueille également des couples (pour apaiser la relation) ou encore des familles avec des difficultés avec les enfants.

Rut Pazos Varela est présente les 20, 21 et 22 septembre 2019 aux Carré des Docks du Havre. Elle y tiendra une conférence sur sa discipline dimanche à 17 heures.

ENVIE Equicoaching – Rut Pazos Varela (certifiée praticienne Visionpure) – Les écuries de la Pierre Grise à Montivilliers – 07 81 57 11 98.

