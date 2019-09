Bonne table à Caen : le bar "l'usine" fabrique aussi des formules déjeuner

Lorsque vous entrez à L'usine, vous comprenez immédiatement où vous avez mis les pieds. Chaises hautes métallisées, décor industriel et banquettes de coussins colorés, bref, l'usine moderne à la mode. Ouvert depuis le 18 juillet 2019 à la place du bar le Split au quai Vendeuvre à Caen (Calvados), ce bar ressemble aux autres du même secteur : planches, carte de bières et apéritifs en tout genre pour passer une bonne soirée. Mais l'usine propose également de bonnes recettes le midi. Pour mon déjeuner, j'ai deux choix : rumsteak-frites-salades ou brochettes marinières de poisson blanc et crevette accompagnées de son taboulé froid.

Plat frais et raffiné

J'enfile plutôt ma cape de marinière ce midi. Les deux branches de persil ajoutées à mon assiette me séduisent visuellement. En bouche aussi, ça tombe bien. C'est frais et très goûtu. Et comme il est impossible de terminer mon repas sur une note salée, passer par la case dessert semble incontournable. Banane flambée ou moelleux au chocolat, l'un de mes péchés mignons. Le choix est radical. Les quelques fraises et framboises ajoutées sur le dessus me font les yeux doux au service. Une formule à 14€ c'est un rapport qualité-prix convenable. Je reviendrai au moins pour goûter une plancha à l'apéro !

