Le Caen BC l'emporte à Saint Quentin et se qualifie pour les 32e de finale

Ce samedi 14 septembre 2019, le Caen BC se déplaçait à Saint Quentin pour y disputer son 64e de finale de Coupe de France. Les Caennais qui sortent d'une préparation aboutie avec quatre victoires pour une défaite, avaient pour ambition de l'emporter dans l'Aisne face à une équipe qui vient de monter en Pro B.

Le match

Pour ce premier match officiel, le Caen BC a pu faire avec un groupe presque au complet puisque seul William Pfister qui devra attendre la semaine prochaine avant de retrouver les parquets était absent. Aurélien Salmon incertain un moment, a finalement participé à la rencontre. Le début de match sera plutôt en faveur de Saint Quentin. En effet, les Caennais manquent d'idées offensivement dans les premières minutes et seront rapidement menés face à un adversaire qui défend bien (7-2, 5'). Malgré cela, les Normands ne tarderont pas à repasser devant notamment grâce à un trois points de Maurice Acker (10-7, 8'). Un peu plus à l'aise, les hommes de Fabrice Courcier reviendront en tête à la fin du premier quart temps avec un trois points au buzzer d'Aurélien Salmon (20-11, 10').

Les Calvadosiens vont profiter du deuxième quart-temps pour creuser l'écart alors que Saint Quentin commet de plus en plus d'erreurs et de pertes de balles (31-17, 15'). Le CBC arrivera à conserver une avance de dix points à la mi-temps (40-30, 20').

Une deuxième mi-temps à suspense

Lors de la deuxième mi-temps, les Saint Quentinois seront plus appliqués, ce qui permettra à l'équipe locale de rester à l'affût et même de revenir à porter du Caen BC (48-43, 28'). Les basketteurs normands garderont tout de même un léger avantage à l'issue du troisième quart-temps (53-47, 30'). Cependant, les coéquipiers de Bryson Pope vont faire preuve de moins en moins de réussite et vont finalement se faire rejoindre à égalité (53-53, 35'). La fin de match est à couper le souffle puisque les Caennais mèneront d'un point à trente secondes du terme (60-59, 39'). Courageux défensivement, le Caen BC arrivera à tenir et à l'emporter 60-59. Les Normands se qualifient donc pour les 32e de finale de la Coupe de France et connaîtront prochainement leur adversaire.

La fiche technique

Saint Quentin 59 - 60 Caen : 11-20 / 19-20 / 17-13 / 12-7

Saint Quentin : Départ : Yao Delon 5, Blanc 13, Bazille 4, Reed 4, Philip 27. Banc : Kante 6, Gillet, Hure, Palcy, Ca.

Caen : Départ : Acker 9, Clerc 8, Remuken 9, Thidebore 4, Salmon 14. Banc : Pope 2, Rigaux, Piérard 4, Bangura 10.

La réaction

Fabrice Courcier (entraîneur du Caen BC) : "La Coupe de France ne représentait pas un objectif mais à partir du moment où on débute la saison c'est toujours mieux de gagner. L'élément intéressant, c'est que ça nous a permis de faire un point sur nos capacités du moment, et on a plutôt été bon en première mi-temps où on gagne 40 à 30 en ayant quasiment eu un avantage de 16 pts. Par contre on a un peu plus souffert en deuxième mi-temps face à l'agressivité de Saint Quentin."

Le prochain rendez vous

Pour son prochain match, le Caen BC a rendez-vous avec le championnat. Les Caennais se déplaceront en Charente-Maritime pour y affronter La Rochelle dans le cadre de la première journée de Nationale 1. Le match aura lieu le 20 septembre prochain à 20h.

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Basket (Pro B) : Caen cale encore, à Lille

Basket (N1M) : une reprise musclée pour le Caen BC

Le CBC s'en sort bien contre Quimper (80-74)

L'écrasante victoire du Caen Basket Calvados