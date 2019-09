La goélette Etoile est arrivée à Caen avec à son bord quinze marins!

37 mètres de longueur et 32 mètres de hauteur, la goélette de la marine nationale est un véritable vaisseau. Pour preuve, depuis sa construction en 1932, le navire s'est déja rendu trois fois à New York. En effet, construit à Fécamp sur des plans de goélette traditionnelle, le bateau a toujours servi à l'instruction des jeunes officiers de la Marine Nationale.

L'objectif est de naviguer le plus possible à la voile. C'est ce qu'explique le premier maitre Pierre commandant en second; "Pour la navigation nous utilisons la voile le maximum, mais parfois il arrive qu'il y ait peu de vent dans ce cas un moteur est la pour nous aider". Accompagné d'un équipage expérimenté, les jeunes recrues apprennent sur le terrain.

Visites

Un navire authentique de l'extérieur à l'intérieur, à voir absolument. La goélette est ouverte au public le samedi 14 et le dimanche 15 septembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 au port prés de la brasserie "Au Quai des brumes".Une fois arrivé le lieutenant de vaisseau Dimitri Levrel vous accueillera.

Lundi, la goélette lève les voiles direction Cherbourg pour embarquer d'autres jeunes mousses.

