Pour les journées du patrimoine, le Pacific vapeur club ouvre ses portes

Le Pacific vapeur club, association de passionnés de trains, ouvre ses portes samedi 21 septembre 2019. Président de l'association depuis 2015, Frédéric Polbos se réjouit de cette nouvelle participation aux Journées du patrimoine :

Quel matériel peut-on découvrir ?

"Nous ouvrons nos portes au public pour les Journées du patrimoine depuis cinq ans et chaque année la programmation change en fonction de notre actualité. Notre star c'est la Pacific vapeur. Or comme il est prévu qu'elle roule le dimanche on l'allumera dans la nuit de jeudi à vendredi. Quand les visiteurs viendront samedi matin elle sera déjà en pression ce qui nous permettra de faire des démonstrations. Dans nos locaux, nous conservons aussi des voitures anciennes comme l'allège postale ou une voiture de 1re classe des années 30. Certaines sont même classées ! Nous avons aussi du matériel moins ancien comme la loco diesel CC72100 qui nous est prêté par la SNCF pour la journée".

Les rails qui jouxtent l'entrepôt offre la possibilité de démonstrations. - Philippe Lemoisson/PVC

Quelles seront les animations proposées à cette occasion ?

"En pénétrant dans nos locaux, le public découvrira nos chantiers de restauration et une partie de nos ateliers de mécanique. Nous effectuons constamment des opérations de maintenance et d'entretien sur nos pièces de collections. Mais nous offrons aussi une expérience immersive à nos visiteurs car ceux-ci peuvent monter dans la cabine de la loco diesel pour s'initier à la conduite, accompagnés par nos bénévoles. À l'extérieur des ateliers il y a 250 m de rail qui sont mis à notre disposition pour effectuer des manœuvres. C'est une expérience qui a toujours beaucoup de succès et même les enfants peuvent s'y essayer. Nous avons aussi un stand de simulation de conduite pour les plus jeunes, et un réseau de modélisme est installé par nos partenaires ferrovipathe [NDLR : passionnés du monde ferroviaire], les associations SMCF et Le cercle du zéro. Des panneaux explicatifs et des conférences viennent compléter ce programme et une restauration légère est également possible sur place pour prolonger la visite."

La Pacific est toujours la star du PVC. - Philippe Lemoisson/PVC

À quelle occasion roule le train à vapeur ?

"Le dimanche, le Pacific est affrété par l'office de tourisme Terroir-de-Caux d'Auffay et emmène les visiteurs à la découverte des sites patrimoniaux du Pays de Caux. Le train est déjà complet mais les curieux peuvent toujours venir assister au départ du train vapeur à 7h30 à l'entrepôt de Sotteville : c'est toujours un spectacle étonnant ! D'autres voyages sont programmés par le PVC le 26 octobre vers Paris-Saint-Lazare, le 16 novembre à Dieppe pour la foire aux Harengs et le 21 décembre pour les illuminations des grands magasins parisiens !"

Samedi 21 septembre 2019 de 9h à 19h, ancien atelier Buddicom à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. pvcasso.fr

