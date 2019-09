Fête de l'énergie: le programme sur Caux Seine agglo [Publireportage]

La fête de l'énergie a lieu du 4 au 27 octobre 2019. A cette occasion, l'Espace INFO > ÉNERGIE de Caux Seine agglo a concocté un petit programme. Invité d'honneur: l'énergie elle-même!

L'événement

La nouveauté, ce sont les balades thermographiques. Un concept original qui permet de se balader en se cultivant pour tout savoir sur les pertes d'énergies et les moyens d'y faire face. Seize balades sont prévues du 7 au 25 octobre dans différents villages de Caux Seine agglo (lire la liste des lieux et dates).

Pour fêter l'énergie, il est également possible de visiter un bâtiment basse consommation : exemplaire et instructif. Rendez-vous le 16 octobre à 17h au siège de Caux Seine agglo, allée du Catillon à Lillebonne.

Pas de travaux sans argent, et les collectivités publiques s'engagent sur ce terrain : pour tout savoir des aides disponibles, une réunion est organisée le 23 octobre à 14h30 à la mairie de Terres-de-Caux, Fauville-en-Caux. Ces aides sont multiples et souvent significatives : crédit d'impôt, certificat d'économie d'énergie (CEE), éco-prêt à taux 0, aide de l'ANAH, aide de la Région Normandie, du Département, de l'Agglo, de certaines communes... L'Espace INFO > ÉNERGIE a toutes les informations utiles.

L'Espace INFO > ÉNERGIE pour tous

Chaque logement peut être amélioré : ouvertures, isolation, chauffage... L'Espace INFO > ÉNERGIE est un service public dédié aux économies d'énergie. Les possibilités sont multiples. Dans cette jungle de matériaux et techniques en tous genres, le conseil d'un professionnel est indispensable. A l'Espace INFO > ÉNERGIE de Caux Seine agglo, Romain Hoyé, spécialiste au niveau de la thermique des bâtiments apporte un conseil d'expert neutre et gratuit. Ce service public existe depuis 2008 sur Caux Seine agglo: "C'est un engagement de l'agglo pour conseiller les habitants en termes de rénovation énergétique et d'économies d'énergie", précise Romain Hoyé.

Greloter pour économiser de l'énergie en hiver? C'est fini. Confort et consommation excessive ne vont plus de pair. Pour faire les bons choix il faut anticiper. "Beaucoup viennent nous voir trop tard, quand ils ont déjà accepté des devis ou quand ils se sont fait installer des panneaux photovoltaïques par des professionnels aux méthodes douteuses par exemple".

Pour des travaux efficaces, il faudra bien identifier les priorités. L'espace INFO > ÉNERGIE est aussi là pour définir le bon planning en fonction du budget. "On se préoccupe d'abord de l'enveloppe énergétique du bâtiment pour être bien isolé. Ensuite, on étudie les systèmes de ventilation, de chauffage ou de production d'eau chaude. Après, ou en même temps on travaille sur les énergies renouvelables."

Pour les petits budgets...

Chaque bâtiment est différent, aussi l'Espace INFO > ÉNERGIE s'est équipé de matériel pour un diagnostic précis :"les habitants peuvent faire eux-mêmes leur diagnostic pour identifier les déperditions". Le matériel est mis à disposition : caméra thermique, sac débitmètre, humidimètre, wattmètre... Parfois, les améliorations ne demandent pas un euro: "dans certains cas, ce sont seulement des gestes à adopter au quotidien". D'autres fois, des travaux mineurs permettent de grandes économies "récemment un couple a pu observer par exemple que son débit d'eau était deux fois trop important. Un plombier leur a installé un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau générale et leur consommation d'eau s'est vue divisée par deux".

Rendez-vous rue de la République à Lillebonne!

Espace info énergie de Caux Seine Agglo- Esapce du Hauzay- 32 rue de la République à Lillebonne. Sur rendez-vous uniquement en appelant le 02 32 84 40 13.

