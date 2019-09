Seine-Maritime : le diocèse du Havre fait sa rentrée

Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre (Seine-Maritime), a présenté les temps forts de cette nouvelle année pastorale, mardi 10 septembre 2019. Il a aussi évoqué l'actualité de l'Église, qui surfe sur une nouvelle dynamique mise en place depuis septembre 2018. Elle s'est engagée dans une étape évangélisatrice, en marche, que le Pape François veut voir vivre. "L'église, ce ne sont pas quelques personnes qui décident pour les autres. Au contraire, on inclut tous les chrétiens. Chacun a son mot à dire", précise Monseigneur Jean-Luc Brunin. Il existe des groupes de réflexion pour sortir du "on a fait comme ça". Le but : associer, consulter et impliquer tous les chrétiens. C'est l'affaire de tous.

De plus en plus d'adultes se font baptiser

Au sein du Diocèse du Havre (Seine-Maritime), 25 personnes ont été baptisées à l'âge adulte, entre avril et juin 2019. C'est en hausse par rapport à l'année précédente, tout comme le nombre de confirmations d'adultes. Cela concerne surtout la tranche d'âge 25-40 ans. Quelles en sont les raisons ? "Ces personnes ont bien souvent vécu des épreuves, comme le deuil ou la maladie. Cela a été l'élément déclencheur. Ces épreuves les confrontent brutalement à la question du sens de la vie. Il y a aussi des personnes qui décident de pousser la porte du presbytère (c'est possible à tout âge) quand leurs enfants font leur confirmation", explique Monseigneur Jean-Luc Brunin.

Temps forts à venir

De nombreux événements vont avoir lieu durant cette nouvelle année pastorale. Le samedi 28 septembre 2019, la Maison diocésaine du Havre (Seine-Maritime) va organiser une journée de partage à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié (célébrée officiellement le lendemain). Ce sera un jeu de pistes autour du centre-ville du Havre, par groupe, à pied, à trottinette ou à vélo, pour se mettre dans la peau d'un migrant, pour comprendre ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Un événement gratuit et ouvert à tous.

Les 30 et 31 octobre 2019, Monseigneur Alfredo Vizcarra, évêque au Pérou, viendra en Seine-Maritime pour évoquer le synode pour l'Amazonie. À cette occasion, il devrait rencontrer le public à deux reprises : une fois au Havre et la seconde fois dans le pays de Caux (les lieux ne sont pas encore définis). Lors du synode pour l'Amazonie, prévu du 6 au 27 octobre 2019 à Rome (Italie), plus de 200 évêques dont Monseigneur Alfredo Vizcarra vont partager leurs idées sur la manière dont l'Église peut aider à la préservation du "poumon de la planète".

Le diocèse du Havre s'étend jusqu'à Fécamp d'un côté, et jusqu'à Fauville-en-Caux de l'autre côté. Il compte une trentaine de prêtres en activité.

