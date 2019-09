A Deauville, Orelsan encense Sophie Turner, alias Sansa Stark

En cette année 2019, Orelsan est membre du jury du jury de la 45e édition du festival de cinéma américain de Deauville, présidé par Catherine Deneuve. Le festival se tient jusqu'au dimanche 15 septembre 2019 et des récompenses ont déjà été décernées.

C'est le cas du prix "Nouvel Hollywood" qui salue le talent, la passion et l'engagement de comédiens et comédiennes sur le sentier de la création. Avec cette récompense, le festival souhaite honorer l'avenir en accueillant une comédienne et un comédien, fleurons du cinéma américain de demain. Parmi ceux ayant déjà reçu la récompense, on compte Ryan Gosling, Paul Dano ou encore Jessica Chastain.

C'est le rappeur Normand qui a été chargé de remettre le prix à l'actrice Sophie Turner pour cette édition 2019. L'actrice de 23 ans a été révélée par la série à succès Game Of Thrones qui s'est achevée cette année. Elle y joue le rôle de Sansa Stark. La série est d'ailleurs mise à l'honneur pendant le festival avec un marathon: une saison complète diffusée chaque jour. Le programme est à retrouver sur www.festival-deauville.com

Pour sa remise de prix, Orelsan a été inspirée par Sophie Turner, avec un discours immortalisé en vidéo:

Quand Orelsan parle de Sansa !



Le truc le plus COOL que vous verrez ce week-end, c'est le discours que @Orel_san a écrit pour remettre le prix du Nouvel Hollywood à Sophie Turner.



Très drôle ! #Deauville2019 pic.twitter.com/Q2MbIe3MhM — Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) September 7, 2019

