Cate Blanchett, Jamie Foxx, Nicolas Cage : du beau monde à Deauville

L'acteur américain Nicolas Cage, qui figure à l'affiche du western "Joe", de David Gordon Green, est arrivé à son tour dimanche : le film doit être projeté ce lundi, juste après l'hommage rendu à l'acteur pour l'ensemble de sa carrière, dès 20h30.

Ce week-end, c'est l'actrice Cate Blanchett, à l'affiche du nouveau film de Woody Allen, "Blue jasmine", qui a fait des émules sur les planches, où elle venait inaugurer sa cabine et recevoir les honneurs du festival. Et dimanche soir, les acteurs du blockbuster "White house down", Jamie Foxx et Channing Tatum, étaient présents pour lancer l'avant-première du film.