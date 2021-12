Un dimanche au festival du cinéma américain de Deauville

Les terrasses du Centre international de Deauville vont notamment voir défiler aujourd'hui le réalisateur Quentin Dupieux et l'acteur et comique Eric Judor, venus présenter le nouveau film absurde du réalisateur Wrong Cops.

Egalement au programme : le passage de Roland Emmerich et Jamie Foxx pour le blockbuster White House Down. Les deux films seront diffusés en première ce dimanche à Deauville, comme les deux autres longs-métrages "Upstream color" et "Le majordome".