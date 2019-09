Bonne table à Rouen : un déjeuner en toute simplicité à L'Ascot

À quelques mètres des très connues places du Vieux-Marché et de la Pucelle à Rouen (Seine-Maritime), l'enseigne se fait un petit peu plus discrète. Pourtant, avec son style de brasserie traditionnelle, L'Ascot, vaut bien le coup d'œil si l'on prend le temps de flâner. À l'intérieur, ce style se retrouve du comptoir aux petites tables en passant par les décorations aux murs.

Cuisine simple et savoureuse

À la carte, pas de surprise : ce sont là aussi les grands classiques des brasseries et des bistrots de quartier qui me sont proposés. Mais je délaisse rapidement le menu et j'opte pour le plat du jour, inscrit à l'ardoise. C'est donc une très belle portion de blanquette de veau qui arrive devant moi. La viande est bonne et fondante, la sauce est à la hauteur et la cuisson du riz est bien maîtrisée. De l'autre côté de la table, mon compagnon de fourchette ne trouve rien à redire de sa bavette d'aloyau et de ses frites.

En dessert, c'est la crème brûlée qui retient mon attention. Elle arrive juste tiède, très onctueuse et pas trop sucrée. Exactement comme je l'aime ! Pour 16,70€ avec une boisson, cette formule sur le pouce est simple mais très efficace !

1, rue de la Vicomté. Tél. 02 35 71 42 42.