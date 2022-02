Les photos officielles de la fête de la Musique 2012

30 ans, quel bel âge ! Vous étiez nombreux le 22 juin pour goûter au bonheur avec les équipes de Tendance Ouest et les artistes présents pour un show musical live de 6h00 : Patchamama, Moussier Tombola, Princess Sarah, Toma, Adam et Eve, Helmut Fritz, Blankass, Colonel Reyel, Les Blairots de Ravel et Antoine Clamaran.

Avec nos remerciements

Merci pour votre fidélité normande, votre anthousiasme, vos sourires, votre gentillesse. Depuis 30 ans, vous écoutez une radio libre et indépendante, entièrement fabriquée en Normandie (comme le camembert !).

Sans vous, auditeurs, annonceurs, l'aventure radiphonique régionale de Tendance Ouest (ex Radio Manche) n'aurait pas été possible.

Découvrez une sélection de quelques photos "officielles" du Tendance Live (crédit : Studio Guezou, A.Cl Prouzeau). Vous pouvez retrouver toutes les photos sur le site du Studio Guezou.