Rouen. Open de Rouen : évoluer en tournoi Challenger, "c'est une réflexion à mener"

Le rendez-vous devient incontournable. Pour sa sixième édition, l'Open de Rouen (Seine-Maritime) s'apprête à réinvestir le Kindarena, du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019. Cette année encore, les amoureux de la petite balle jaune pourront profiter d'une belle affiche autour de Benoit Paire, Pablo Carreño Busta ou Mandy Minella. Mais sans Richard Gasquet, absent de dernière minute. Pas de quoi décourager Charles Roche, l'organisateur du tournoi.

L'absence de Richard Gasquet, c'est un gros coup dur ?

Je savais déjà que c'était compliqué physiquement pour lui... J'ai eu la confirmation par Richard en direct parce qu'on se connait plutôt bien. Il était vraiment déçu parce que c'est un joueur qui tient ses engagements. Il a pris le temps de nous faire une petite vidéo pour expliquer les raisons de son retrait et il nous donne rendez-vous en 2020 si tout va bien de son côté. Je suis déçu car avoir Richard, ça aurait fait une très belle tête d'affiche.

⚠️RICHARD GASQUET EXPLIQUE SON FORFAIT ET ÉVOQUE 2020

👉BILLETTERIE https://t.co/o2aL1wbCNo

👉 Open de Rouen Capfinances avec Pablo CARRENO BUSTA, Benoit PAIRE, Mandy MINELLA, Pablo ANDUJAR, Salma DJOUBRI et bien d'autres / Au @LeKindarena pic.twitter.com/AeaI9pBPf3 — Open de Rouen Capfinances (@OpenRouen) September 5, 2019

Son remplaçant a été rapidement trouvé...

J'avais déjà sondé Pablo Carreño Busta, parce que c'est un joueur que je suivais, qui est un ancien Top 10. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais qu'il y ait un joueur qui était dans le Top 10 en 2017 qui vient sur notre événement, je trouve que c'est une belle preuve de confiance. On avait discuté mais il n'y avait plus de place pour lui, donc il était plus ou moins sur liste d'attente. J'essaie toujours d'avoir une solution de secours.

David contre Goliath, l'ADN du tournoi

Vous attendez une salle pleine pour cette affiche ?

Je dirais que si on atteint les 9 000 spectateurs, donc 3 000 sur chaque journée, ce sera déjà une belle réussite. Je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir ! On a la chance d'avoir des joueurs du plus haut niveau mondial et une joueuse du Top 100 qui viennent au Kindarena, à un prix accessible pour le plus grand nombre. Il faut venir garnir les tribunes. Ça nous permet de défendre les couleurs de ce tournoi et de le faire évoluer.

[exergue1]

Justement, que manque-t-il pour en faire un tournoi Challenger ?

Peut-être que si on rapportait des points sur le circuit international, ce n'est pas nous que Richard aurait retiré de son programme. Il faut qu'on arrive à augmenter notre budget, qu'il y ait beaucoup de monde dans la salle... C'est une réflexion à mener avec tous les partenaires du tournoi. Si ce n'est pas pour 2020, pourquoi pas pour 2021 ? Dans un futur proche, il faudra se demander si on veut passer au dessus ou si la formule actuelle nous convient.

Le tournoi féminin semble quand même se développer plus lentement...

C'est tout simplement une question de calendrier international. À ce moment de l'année, la plupart des meilleures joueuses sont en Asie, alors que notre date est très adaptée au calendrier des hommes. Chaque année, le plateau sportif est de plus en plus relevé notamment avec Salma Djoubri. Il y a un vrai rapport affectif avec Salma, parce que son papa m'a entraîné. Je pense qu'on a peut-être une future pépite du tennis mondial, ici !

Cette rencontre entre joueurs connus et jeunes locaux, c'est ça l'ADN du tournoi ?

C'est un petit peu l'esprit Coupe de France ! Je trouve qu'en tant que supporter c'est toujours sympa de voir un match entre David et Goliath. Les gens aiment ça, c'est très français. Je pense qu'il y a un intérêt pour le tennis en général, y compris pour les futurs joueurs professionnels qui peuvent affronter les meilleurs mondiaux dans leur ville ou sur leur territoire.

Pratique. Toutes les informations sur la billetterie sont à retrouver sur le site Internet du tournoi.