Cherbourg-Octeville. Cherbourg : Sonia Krimi veut accompagner les femmes en politique

La députée La République En Marche Sonia Krimi et la présidente de l'association Femmes et élues de la Manche et vice-présidente du réseau national "Elles aussi" Huguette Legros organisent ce jeudi 5 septembre 2019 de 18h à 21h à la salle des mariages de la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville (Manche) un atelier-échange : "Citoyennes aujourd'hui, maires demain". L'occasion d'aborder les difficultés qui freinent les femmes à s'engager en politique et les moyens pour les accompagner. Cet atelier-échange est ouverte à toutes et à tous !