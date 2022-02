"Brendan’s Death Song", le nouveau clip des Red Hot Chilli Peppers

Après "The Adventures Of Rain Dance Maggie" et "Look Around", la troupe menée par Anthony Kiedis a choisi le titre "Brendan's Death Song" afin de poursuivre la promotion de l'album "I'm With You", sorti au mois d'août 2011

Pour la vidéo du single "Brendan's Death Song", le groupe de rock propose une marche funèbre avec des dizaines de figurants circulant autour d'un cercueil tagué. A noter que le quartet est de retour ce week-end en France pour un show évènement au Stade de France, huit mois après avoir chanté sur la scène du Palais Omnisports de Paris-Bercy.