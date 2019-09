La rectrice et le président de région à la rentrée scolaire du lycée Mézen

Une rentrée scolaire pas comme toutes les autres, lundi 2 septembre 2019 au lycée Marcel Mézen, lycée professionnel labellisé des métiers de l'automobile et du transport, à Alençon (Orne), qui compte 400 élèves.

Pour valoriser la filière professionnelle, le président de la région Normandie Hervé Morin et la rectrice de la région académique de Normandie, chancelière des Universités, Christine Gavini-Chevet, sont venus inaugurer les travaux réalisés dans trois bâtiments, dans le cadre du programme régional " Lycée du futur ". Un choix délibéré de visite, pour promouvoir les formations professionnelles, explique la rectrice :

Le lycée Mézen est dédié à l'automobile et aux transports... - Eric Mas

Des travaux pour adapter la formation aux évolutions technologiques

Les travaux effectués au lycée Marcel Mézen concernent les bâtiments de formation professionnelle " mécanique poids lourds ", " logistique et transport ", " maintenance AER ". Des secteurs professionnels qui recrutent, à un niveau de qualification de plus en plus élevé du fait de l'évolution technologique. C'est ce qui a nécessité ces travaux, explique Pascal Lemonnier, enseignant au lycée Mézen :

Outre les bâtiments de formation, l'internat du lycée est lui aussi en pleine rénovation. Il s'agit de se donner les moyens pour tirer les jeunes vers le haut, a expliqué le président de région Hervé Morin. Cette année on va mettre en place une Agence régionale de l'orientation pour que les lycéens Normands connaissent les métiers où se projeter. Certaines intercommunalités sont déjà engagées dans ce sens. Il manque 4000 étudiants en master et doctorat à l'université de Caen par rapport à des universités comparables.

Le président de région Normandie Hervé Morin inaugure les travaux. - Eric Mas

Il faut arrêter de saupoudrer. On s'engage aussi dans une carte des formations avec des établissements clairement spécialisés sur certaines thématiques, renchérit Christine Gavini-Chevet.

Une rentrée avec la grogne de profs de première

Interrogée sur la façon dont s'est passée cette rentrée scolaire 2019 d'une façon générale en Normandie, la rectrice souligne que quelques rares professeurs ont refusé de s'engager comme professeur principal, pour montrer leur inquiétude face à la fin des filières (L, ES, S) en classe de Première. Elle les invite au dialogue :