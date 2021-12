Rouen. Votre horoscope signe par signe du mercredi 4 septembre

BELIER

Reposez-vous, dormez plus et pratiquez la méditation si nécessaire

TAUREAU

Si vous êtes en couple, vous aurez droit à des moments de bouderies, restez zen !

GEMEAUX

Notez tout ce qui vous passe dans la tête et organisez-vous pour mener à bien vos projets.

CANCER

La sympathie et le charisme que vous dégagerez feront monter votre côte de sympathie.

LION

Votre charme agira également dans le secteur professionnel et vous permettra d'obtenir satisfaction à vos demandes.

VIERGE

Vénus débarque dans votre signe ! Elle vous promet une histoire romantique et de l'amour comme s'il en pleuvait !

BALANCE

Vous aimez ce qui est beau, griffé, raffiné. Mais tout cela à un prix. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous le permettre.

SCORPION

Vous saurez vous imposer, vous affirmer et votre communication ne souffrira d'aucune faiblesse

SAGITTAIRE

Vous avez envie de changer d'environnement. Il vaudrait mieux patienter, la conjoncture n'étant guère encourageante.

CAPRICORNE

Si vous le pouvez, sortez, marchez, aérez-vous le plus possible et évitez autant que possible les boissons excitantes comme le café et le thé

VERSEAU

Les relations seront placées sous tension, vous aurez tout intérêt à ne pas vous laisser aller à exprimer une rude franchise !

POISSONS

Attention aux mauvaises fréquentations ou propositions malhonnêtes !