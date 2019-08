Alençon : la Chambre de Commerce et d'Industrie déménage

La Chambre consultative des arts et manufactures d'Alençon a été créée par arrêté consulaire, le 12 Germinal An XII (12 avril 1804), pour faire mieux valoir les intérêts du commerce et de l'industrie, contribuer à la création d'établissements d'intérêt général et donner des avis sur les affaires qui lui sont soumises. A partir du 20 juin 1877, cette Chambre consultative, soutenue par le Conseil municipal d'Alençon, réclame sa transformation en Chambre de commerce. C'est chose faite, 10 ans après, avec un décret qui crée la Chambre de commerce d'Alençon.

Ancien maire d'Alençon, Ernest Marchand-Saillant en a été le premier président, de 1887 à 1892. Cet organisme est chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de service de l'arrondissement d'Alençon et de leur apporter certains services.

Redécoupage

La refonte des CCI votée en 2013, effective depuis 2016, fait qu'Alençon (Orne) avec Évreux (Eure) a créé la CCI " Portes de Normandie ", dont Alençon n'est plus qu'une " antenne ". Et la baisse des dotations budgétaire a réduit les missions de la chambre consulaire qui s'installe à partir du 2 septembre 2019 dans des locaux moins imposants.

Le 25 mars 2019, le conseil municipal d'Alençon a voté l'achat de l'actuel bâtiment de la CCI pour 625.000€. La ville y verrait bien des commerces et des logements...

A LIRE AUSSI.

La Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon va déménager