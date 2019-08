Festival de la terre et de la ruralité avec les JA50

Le festival de la Terre et de la Ruralité est une journée familiale qui s'adresse aux professionnels de l'agriculture et de l'élevage comme au grand public. De nombreuses animations ont lieu toute la journée.

C'est la 3ème plus grande manifestation agricole du département de la Manche après la foire de Lessay et la St Martin de St Hilaire du Harcouet. L'affluence des visiteurs est importante pour une seule journée: entre 10 000 et 12 000 personnes arpentent le site chaque année.

Ecoutez Jean-François Dorenlor, président du comité d'organisation des JA50, nous présenter cette édition 2019:

Au programme: Messe en plein air, 4L cross , Épreuve départementale et régionale du concours national de labour, Tracteur force, Exposition de bovins, Marché du terroir, Mini-ferme, Baptême à poney, Pôle enfant avec structures gonflables, Exposition de matériels agricoles neufs et anciens, Présentation d'une vitrine d'essai maïs et essais d'herbe, Chien de troupeau, Aquabulle...

Les exclusivités 2019

Mise en place d'un pôle élevage pédagogique réunissant tous les acteurs de filières viandes bovine, porcine, volaille, lapin … éleveurs, fournisseurs d'aliments, coopérateurs, transformateurs, vétérinaires… seront présents pour expliquer la réalité du métier, les conditions d'élevage et le procès de production de manière pédagogique pour les visiteurs. Ces échanges se feront autour d'un grand écran, de dégustation de viandes et d'un robot de traite en fonctionnement, le tout animé par les JA.

Rendez-vous dimanche 1er septembre 2019 sur le canton de Mortain, plus précisément à St Clément Rancoudray de 10h00 à 18h30.

L'entrée est gratuite jusqu'à 11h00. Au delà les tarifs sont de 2 € pour les enfants et 5 € pour les adultes. Le parking est gratuit toute la journée.

Renseignements au 02.33.06.48.22, sur www.ja50.fr