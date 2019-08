Vacances, jours fériés : ce que réserve l'année scolaire 2019/2020

À l'heure de la reprise, c'est une maigre consolation mais une source de réconfort tout de même : noircir son agenda des prochains temps de répit, propice au ressourcement en famille ou aux voyages. À vos stylos !

Après une rentrée lundi 2 septembre 2019, les enfants scolarisés dans les académies de Caen (Calvados) et Rouen (Seine-Maritime) seront en repos pour les vacances de la Toussaint, du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019.

Il faudra ensuite patienter sept semaines avant les congés de Noël, du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020.

Les grandes vacances le 4 juillet

Pour les vacances d'hiver, la coupure démarrera le samedi 15 février 2020. Reprise le lundi 2 mars 2020.

Avant les grandes vacances enfin (à partir du samedi 4 juillet 2020), les derniers congés de printemps seront à prendre entre le samedi 11 et le lundi 27 avril 2020.

Des week-ends de trois jours en perceptives

L'année scolaire 2019/2020 sera aussi marquée, évidemment, par son lot de jours fériés. Plutôt favorables aux salariés ! Notamment en novembre. En effet, le 1er tombe cette année un vendredi et le 11 un lundi.

Noël et le 1er janvier en revanche tombent eux, en revanche, un mercredi.

Sans surprise, cette année encore, le lundi de Pâques et le jeudi de l'Ascension tombent… un lundi et un jeudi ! Ce sera le lundi 13 avril 2020 et le jeudi 21 mai 2020. Le mois de mai, là encore, va faire le bonheur des adeptes de week-end de trois jours, puisque le 1er et le 8 tombent un vendredi.

Dernier jour férié (à moins qu'il ne s'agisse de votre jour de solidarité) avant les vacances scolaires : le lundi 1er juin, avec la Pentecôte.