Hors Normandie. La Nasa soupçonne une astronaute d'avoir commis le premier délit dans l'espace

C'est une première dans l'histoire de la conquête spatiale, la NASA a ouvert une enquête concernant un éventuel délit commis dans l'espace. C'est l'astronaute Anne McClain qui est accusé par son ex-femme, Summer Worden, d'avoir eu accès au compte bancaire conjoint sans sa permission depuis l'ISS.

Anne McClain se trouvait en orbite autour de la terre entre décembre 2018 et juin 2019. Elle fait aujourd'hui l'objet d'une plainte pour usurpation d'identité et accès irrégulier aux dossiers financiers, accusation que réfute formellement son avocat. Selon lui c'est une chose qu'elle a toujours faite au cours de leur relation.

Anne McClain qui fait partie des favories pour devenir la première femme à marcher sur la lune en 2024, s'est exprimée à propos de ce litige sur Twitter.

There's unequivocally no truth to these claims. We've been going through a painful, personal separation that's now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.