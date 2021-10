atout santé. Le retour en forcede la blette

Ce légume rustique aussi appelé bette, poirée ou encore carde, fait partie de la famille des Chénopodiacées, celle des betteraves et des épinards. Très à la mode au Moyen-Âge avec comme adepte le célèbre Charlemagne, la blette a connu une baisse de consommation au XXe siècle. Mais elle revient sur le devant des étals.

Joli panel

La blette est un légume bisannuel, mais elle atteint sa pleine production en été. Il existe diverses variétés qui offrent un joli panel de couleurs : à côtes vertes, blondes, rouges, multicolores. Ce légume riche en fibres, en antioxydants et en minéraux est un atout pour la santé : il améliore la pression artérielle, le transit intestinal et fait baisser la glycémie. Et en plus, en cuisine c'est un délice ! Sa culture est très facile. Semez de fin mars à mi-juin en ligne dans un sillon peu profond. Une fois les graines levées, éclaircissez la ligne pour ne garder qu'un plant tous les 40 cm. Récoltez ensuite tout l'été les feuilles une fois qu'elles ont atteint 20 à 25 cm de hauteur.

Ce légume est indispensable au potager mais s'accorde aussi à merveilles dans les massifs fleuris. Bref, idéal.

