350 000 euros de travaux dans les écoles de Saint-Lô

348 844 euros, voici le montant des travaux entrepris dans les écoles saint-loises (Manche) cet été, avant la rentrée, pour améliorer l'accueil des élèves.

Quatre écoles sur les six que compte Saint-Lô ont subi des travaux estivaux, remplacement de revêtements muraux, installation de VMC, des travaux intérieurs mais aussi à l'extérieur.

Écoutez Gaël Pinchon, en charge des travaux à la mairie de Saint-Lô :

Gaël Pinchon

Les écoles de la ville datent toutes de la reconstruction, la réfection des bâtiments est parfois lourde, alors, il faut construire du neuf, estime François Brière le maire de la ville :

François Brière

Les services techniques municipaux s'activeront encore quelques jours afin que tout soit prêt pour la rentrée lundi 2 septembre 2019, 1 039 élèves sont actuellement inscrits.

Actes de vandalisme

La ville qui a dû faire face à des actes de vandalisme fin juillet à l'école Jules-Verne. Du mobilier a été cassé et de la peinture partout sur les murs et les sols a été retrouvée. Les opérations de nettoyage et de remise en état de l'établissement auront coûté plus de 18 000 euros !