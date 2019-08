Tramway de Caen : un mois après, le bilan

Cela fait bientôt un mois que la vie des des habitants de Caen la mer (Calvados) est rythmée par les allées et venues du nouveau tramway . Après l'inauguration, le 27 juillet 2019, des aléas avaient été pointés du doigt par certains usagers. Grincement, vitre brisée, retard, etc. Entretien avec Rodolphe Thomas, vice-président de la communauté urbaine Caen la mer, en charge des transports.

Quel est le bilan de ce premier mois de mise en service du tramway ?

"Les échos que nous avons sont mitigés et partagés pour être honnête, surtout venant des usagers. Ce mois d'août est un mois de rodage en quelque sorte et il y a des erreurs à corriger. Les entreprises chargées des travaux étaient en vacances, mais elles ont repris et corrigent toutes les imperfections."

Qu'en est-il par rapport aux crissements des roues dans les rails ?

"Les crissements vont disparaître au fur et a mesure du passage du tramway. Il y a un système de graissage automatique qui s'opère sur des endroits bien définis le long des 16 km de rails. Dans les prochaines semaines ce sera résolu."

Et par rapport aux dysfonctionnements des feux ?

"Entre la première semaine avant l'inauguration et jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà résolu 80 % des problèmes. C'est nouveau pour nous et pour l'agglomération, donc c'est vrai qu'il y avait un gros problème avec la SLT (signalétique lumineuse tricolore) et cela a produit de gros retards. Tout devrait être parfait pour la semaine prochaine et la rentrée en classe des scolaires et des étudiants."

Y a-t-il d'autres travaux de prévus ?

"D'autres travaux pourraient venir mais, mais uniquement des travaux légers de maintenance. Les principaux problèmes sont résolus ou en cours de résolution. Il y aura forcément quelques imperfections mais je suis confiant pour la suite."

