Fraude au chèque : 5 personnes interpellées dans l’Orne

Après la plainte d’un commerçant, fin 2010 qui avait vu revenir des chèques impayés au nom de la même personne, l’enquête a permis d’interpeller 4 personnes domiciliées dans le bocage ornais à Couterne et la Ferté Macé.

Au total, 170 chèques ont été émis frauduleusement, pour un préjudice avoisinant les 29 000 €. Une cinquantaine de victimes recensées à La Ferté-Macé, Avranches, mais aussi dans la Nièvre, en Saône et Loire et en charente. les quatre protagonistes, domiciliés pour deux d'entre eux, une mère et son fils majeur, à La Ferté-Macé, et les deux autres, un couple, à Couterne ont été interpellés et placés en garde à vue. Une cinquième personne qui a profité du produit de ces activités délictueuses a également été entendue. Remis en liberté, tous comparaîtront devant la justice en septembre.