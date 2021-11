Le-Havre. Pèlerinage à Lourdes : renforcer sa foi pour 600 catholiques du Havre

Plus de 600 pèlerins du Diocèse du Havre (Seine-Maritime) sont partis en pèlerinage à Lourdes, samedi 24 août 2019. Deux TGV spéciaux avaient été affrétés pour l'occasion.

Un pèlerinage à Lourdes n'est jamais anodin. Parmi les participants : la famille Hericher de Rogerville. Violaine et David sont partis avec trois de leurs enfants (Vincent 24 ans, Laura 21 ans et Chloé 16 ans).

Renforcer sa foi

David Hericher est enseignant. C'est son quatrième pèlerinage à Lourdes. Il accompagne un groupe de jeune. "C'est vivre autre chose avec d'autres au niveau de sa foi. Elle se vit en communauté."

David Hericher Impossible de lire le son.

Vincent Hericher est un étudiant de 24 ans. Il veut devenir enseignant. C'est son neuvième pèlerinage à Lourdes (son cinquième en tant qu'animateur dans un groupe de jeunes). "Quand on est jeune et chrétien, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément autour de nous beaucoup de chrétiens. Là-bas, on se sent moins seul."

Vincent Hericher Impossible de lire le son.

