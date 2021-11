Caen. Football (Ligue 2) : Caen se déplace chez les Chamois Niortais

Le SM Caen était prévenu, la saison en Ligue 2 est loin d'être une partie facile. Comme le rappelait l'entraîneur Rui Almeida à son arrivée, chaque journée du championnat livre une bataille sans nom et le début de la saison ne fait que le confirmer. Caen, relégué de Ligue 2, n'a pour l'instant remporté qu'une seule rencontre sur le terrain d'Ajaccio (1-2) pour deux nuls et une victoire. Trop peu pour une ancienne équipe de Ligue 1, quand bien même le mercato ne lui a pas rendu la tâche aisée.

Trouver vitesse et verticalité

Bammou, Fajr, Crivelli, Djiku, Ninga, Samba et dernièrement Gradit, la liste est longue côté départs. Difficile de construire un plan de jeu avec autant de mouvements. Les aléas peuvent éventuellement se poursuivre jusqu'au 2 septembre 2019 prochain, date de fin de mercato. Face à lui, ce vendredi, des Niortais peu bousculés à l'intersaison qui comptent un succès de plus que les rouges et bleus.

Pour Jessy Deminguet, porte-drapeau du SM Caen cette saison, les trois points passeront par de l'impact au milieu de terrain, de la vitesse, de la percussion ainsi que de la verticalité :

Avec Santy Ngom ?

Si Caen retrouve un groupe au complet pour cette 5ème journée de championnat puisqu'aucun joueur ne reste sur la touche - Repas est de retour après une blessure aux adducteurs - il est probable également que la nouvelle recrue fasse partie du groupe. "Ce n'est pas sûr à 100% mais le plus important c'est d'avoir des joueurs au profil différent", s'est contenté de dire Rui Almeida en conférence de presse à propos de Santy Ngom.

Son profil justement, un attaquant d'1,82 m, technique, "capable de répéter les efforts" selon son coéquipier Deminguet et "pouvant jouer dans la profondeur et les intervalles. Il peut facilement décrocher et garder le ballon" ajoute son entraîneur.

Si Caen ne regarde pas encore le haut du classement, il se doit tout de même de récupérer vite des points. Se faire décrocher n'est pas dans ses plans.

Niort-Caen, 5ème journée de Ligue 2, Stade René-Gaillard, 20 heures.