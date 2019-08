Rouen : une rentrée étudiante 2,42% plus chère en 2019

La Fédération des étudiants rouennais (Feder) publie, comme chaque année, son indicateur du coût de la rentrée. Elle estime globalement à 2,42% l'augmentation des dépenses pour un étudiant en 2019, soit en moyenne 2163,31 euros qui devront être déboursés dans le courant du mois de septembre.

Retrouvez le Dossier de Presse de la FEDER sur le coût de la rentrée étudiante à @MetropoleRouenN !



+ 2,42% pour la rentrée 2019 !



Plus de détail juste ici 👉https://t.co/N9Tod6ldvH pic.twitter.com/Mc4TAfSXjy — FEDER (@la_feder) August 21, 2019

Loyers et complémentaires en forte hausse

L'organisation étudiante distingue dans son étude les dépenses liées à la rentrée de celles liées à la vie courante. Dans ce dernier cas, ce sont les loyers qui pèsent le plus dans l'agglomération rouennaise avec une augmentation des prix d'1,80%, soit 442,50€ en moyenne par étudiant. La fédération note également l'augmentation du ticket du restaurant universitaire de 5 centimes par repas ou encore la forte hausse du prix des loisirs et de la consommation en général. Elle salue en revanche la non augmentation des frais de transport.

Pour ce qui est des frais de rentrée, la Feder note l'augmentation du prix des complémentaires santé (+4,23%) et celui des frais pédagogiques (4,62%). La Contribution vie étudiante et de campus (CVE-C), quant à elle, augmente d'un euros à 91 euros.

Pour son calcul, la Feder se base sur les dépenses d'un étudiant de 20 ans, en licence à l'université, sans double inscription, non boursier et n'habitant plus au domicile familial.