Une britannique fait un malaise à bord d'un ferry en Baie de Seine

Tendance Ouest a écrit :

Le New York Times place le Mont-Saint-Michel en ... Bretagne

Ce sont des internautes qui ont remarqué cette erreur géographique. Un post instagram du journal américain The New York Times vante les charmes de la Bretagne, avec plusieurs photos des remparts de Saint-Malo, du musée des Beaux-Arts de Rennes mais aussi du Mont-Saint-Michel avec ses moutons de prés-salés en premier plan, reste que le Mont est bien situé en Normandie !!! De quoi ravivez les débats entre Normands et Bretons !

16h54