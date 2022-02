Taken 2 : première affiche du film

En 2008 sortait Taken, film réalisé par Pierre Morel. Dans ce thriller, un ex-agent de la CIA (interprété par Liam Neeson) partait à la recherche de sa fille (jouée par Maggie Grace), enlevée par la mafia.

Cette année, c'est au tour d'Olivier Megaton (à qui l'on doit entre autres les films Transporter 3 et Colombiana) de diriger Taken 2. Côté scénario, on retrouve une nouvelle fois Luc Besson et Robert Mark Kamen.

Liam Neeson reprend du service pour cette suite. Cette fois, ce sont sa femme et lui-même qui sont kidnappés.

Taken 2 débarquera en salles le 3 octobre prochain.