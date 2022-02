Fête de la musique : notre sélection dans le Calvados

CAEN

Abbaye aux Dames, à partir de 13h :

- L'Orchestre de Basse-Normandie

- Plastic Riot, groupe de post-punk

- Les Muz’nouch

- Anne-Flore

- Khalifa et Dar-K

- Alain Briant

- Les Lanskies

Notre-Dame de Gloriette à partir de 19h : neuf chorales se succèderont

Eglise Saint-Julien : concert de gospel

Places Saint-Pierre et Courtonne et au théâtre : ambiances salsa, tango et rock

Parvis de l’Hôtel de ville à 17h30 : grand concert vocal avec Atout Coeur

Derrière l’église Saint-Pierre : musique électro avec Club 808

Sans oublier tous les concerts dans les bars de la ville.

VIRE

- Square de la Résistance avec Le Chênedollé et le Feeling K-Fe, à partir de 18h : Enomystik (duo), le groupe Exil et un DJ.

- Rue d’Aunay à hauteur du magasin Taffetas, avec le Comité d’animation du Quartier de la Gare et à partir de 18h : le groupe Anoxie, Céveryne, Myriam Abel de la Nouvelle Star et l’orchestre de Fabien Lorh.

- Rue Turpin avec Le Grambrinus, à partir de 18h : apéro-concert avec Alex en solo, Callin’Kate, du bluesfolk, Duke Rock, post-rock et Senourcha, de la rock pop alternative.

- Rue Zimmermann avec Le Must, à partir de 17h : les groupes Cators’C, les Mewt, les DJ Batt, Gaël et Laurent.

- A La Halle, de 14h à 15h : les élèves du collège Maupas.

- A la médiathèque à 18h, vernissage musical de l’exposition "Vire, au choeur de la Musique" réalisée par les bénévoles de l’Harmonie Municipale avec la classe de clarinettes et l’ensemble de cuivres du conservatoire.

- Au musée à 20h30, randonnée chantée à travers les Vaux de Vire avec La Loure.

- Sur le parvis de l’église Notre- Dame de 18h30 à 19h, prestation des élèves de l’école primaire de Saint-Germain encadré par celle de Matavel de 18h à 18h30 et de 19h15 à 20h30.

Bref, un véritable arc-en-ciel sonore ! La ville invite tous les musiciens et chanteurs, en solo ou en groupe, à être de la fête ce jeudi 21 juin. Il suffit de contacter Mickaël Groult au 06.73.02.45.29.

BAYEUX

- A l'occasion de cette 31e édition de la fête de la musique, les groupes de musique se produiront dans différents lieux à Bayeux et interpréteront leurs propres créations ou des reprises.

- Le groupe Polyssons sera présent dans la rue Saint Jean, accueilli par le restaurant l'Alchimie. L'Ecole Municipale de Musique et la Philharmonie de Bayeux se produiront à 17 h 30 dans la cour du musée de la Tapisserie.

- Le festival international de musique chorale Polyfollia initie l’opération régionale et spéciale jeunes de 7 à 11 ans "Nous avons les moyens de vous faire chanter !" à 19h30 salle de l'Orphéon, 2 rue Gauquelin-Despallières.

- Un repas sur le thème de la musique est organisé à 12h pour les foyers résidences de personnes âgées, au Foyer Clémenceau. L’animation sera dirigée par Gérard Fouillard, bien connu pour l'ambiance qu'il sait créer. Qualité musicale et drôlerie seront au rendez-vous. Patrick Gomont, Maire de Bayeux et Président du CCAS, ainsi que Thomas Soëte, Vice-Président du CCAS, seront présents au moment de l’apéritif. Il reste encore des places, tél. 02.31.92.23.24.

ISIGNY-SUR-MER

- L'union des commerçants organise un apéro concert place de Gaulle à partir de 19h, restauration sur place.

COURSEULES-SUR-MER

- Animation et initiation de zumba à 20h

- Concert salsa, ragga et afro-beat avec le groupe Si Senior, 6 musiciens qui chantent le soleil, parc du Chant des oiseaux à 20h30, restauration sur place, tél. 02.31.37.82.20.

