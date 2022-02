Le nouveau rap breton fait un carton

Chez nos voisins les bretons, on mange des galettes et du kouign-amann et on boit du chouchen (avec modération bien sur)... on fait aussi du rap... à l'image du groupe Manau et La Tribu de Dana.

Cette fois, le morceau est signé Jean Floc’h et Grandpamini, un duo très bling-bling second degré mi-breton, mi-parisien. Derrière ces pseudonymes, il y a Charlie, 28 ans, et Juan, 30 ans, deux potes comédiens qui se sont rencontrés à l’école de théâtre à Paris.

Découvrez dés maintenant les images de ce clip qui fait le buzz sur Youtube depuis quelques semaines !