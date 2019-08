La sécheresse s'accentue sur l'ensemble de la Seine-Maritime

Six semaines après la mise en place des premières restrictions de l'usage de l'eau en Seine-Maritime, les effets de la sécheresse continuent à se faire sentir dans le département. Vendredi 9 août 2019, la préfecture a généralisé le seuil de vigilance sur l'ensemble du département.

Niveau en baisse

"Malgré les pluies de juin, et suite aux épisodes de canicule de juillet, ce niveau continue de baisser", explique la préfecture en faisant référence au niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau sur le territoire. "Les usagers de l'eau sont incités à une gestion économe de la ressource."

Si la zone comprenant l'Austreberthe, Fontenelle, Rançon et Saint Gertrude est déjà en alerte (zone 6 sur la carte ci-dessous), celle autour de la Bresle (zone 1) est désormais concernée par ce même seuil.

Carte des zones de sécheresse en Seine-Maritime. - Préfecture de Seine-Maritime

Des mesures à appliquer

• Toutes les consommations d'eau des particuliers et collectivités non indispensables à la santé et au maintien de la salubrité publique sont interdites (remplissage de piscines à usage privé, lavage des voitures sauf dans les stations professionnelles, fontaine publique en circuit ouvert, remplissage de plans d'eau) ou autorisées seulement hors journée (lavage voies et trottoirs, arrosages des espaces verts, des terrains de sport, des golfs).



• Les entreprises doivent réduire leur consommation d'eau de 10 % par rapport à la consommation moyenne journalière. Les ICPE doivent réduire leur consommation au strict nécessaire ou suivre les prescriptions sécheresse associées à leur autorisation.



• Les travaux et rejets en rivière, les vidanges de plans d'eau à usage commercial, les manœuvres des ouvrages hydrauliques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de l'administration. Seules les vidanges des piscines à usage public sont autorisées. Les vidanges des plans d'eau sans usage commercial sont interdites.



• Les usages agricoles sans techniques économes en eau sont a minima à privilégier entre 20 heures et 10 heures, et en plein champ. Ils sont , sauf dérogation, interdits entre 10 heures et 20 heures. Les usages agricoles avec techniques économes en eau et en plein champ sont à privilégier la nuit.



