Football (Ligue 2) : Les dossiers chauds du HAC avant son déplacement à Troyes

Le mercato, encore le mercato. Il n'est question que de ça, ou presque, à chaque conférence de presse d'avant-match en compagnie de Paul Le Guen. Parce que les semaines passent sans que le HAC, candidat déclaré à l'accession, ne parvienne à dénicher les quatre ou cinq recrues dont il a impérativement besoin pour espérer atteindre son objectif. À la veille de la rencontre à Troyes, l'entraîneur havrais a fait le point sur les arrivées potentielles, comme sur les probables départs. Ce qu'il faut savoir.

Meras et Veigneau approchés

Le HAC s'intéresse à Umut Meras, un latéral gauche âgé de 23 ans. Le néo international turc évolue à Bursaspor, où son contrat court jusqu'en 2022. Il a rejoint le club turc basé dans la ville de Bursa en août 2018, un club que Paul Le Guen, démis de ses fonctions, avait quitté quatre mois plus tôt. " C'est une cible potentielle. C'est un joueur que j'apprécie. J'ai l'espoir que ça puisse se faire, mais c'est une piste parmi d'autres ", expose l'entraîneur havrais. D'autres clubs, et non des moindres (Galatasaray et Besiktas en Turquie, Lille, Rennes et Brest en Ligue 1), auraient également des vues sur ce joueur, dont la valeur est estimée autour du million d'euros. Il va sans dire que les dirigeants havrais vont devoir se montrer sacrément persuasifs s'ils veulent le convaincre d'endosser la tunique ciel et marine.

Un autre latéral gauche évoluant en première division turque, à Kasimpasa précisément, figure sur les tablettes du HAC. Il s'agit d'Olivier Veigneau. À 34 ans, l'ancien joueur de Monaco, Nice, Duisbourg (Allemagne) et Nantes possède une solide expérience. " On est en contact depuis des semaines, mais je ne sais pas sur quoi ça va déboucher ", déclare Paul Le Guen, également en quête d'un défenseur central. " J'ai hâte d'avoir un effectif constitué. Notre recrutement a pris du retard, mais on l'assume ", ajoute-t-il.

Le Guen fustige l'attitude de Gory et Tiéhi

Alimami Gory boude dans son coin. Le meilleur buteur du HAC de la saison passée (8 réalisations) affiche clairement sa volonté de quitter sa ville natale et son club formateur. " Il a visiblement des propositions supérieures à ses conditions actuelles au Havre. Ce que je déplore, c'est qu'il ait cessé de s'entraîner, alors que nous, on avait une position très respectueuse, dénonce Paul Le Guen. Je lui avais dit que ça m'arrangerait qu'il reste, mais aussi qu'on était ouvert à des propositions. On avait des échanges, il n'y avait pas de rupture. Et puis du jour au lendemain, il arrête de s'entraîner. Je voudrais comprendre ce qu'il cherche à exprimer par là. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas nous qui l'avons enfermé chez lui. Je trouve qu'il se sanctionne lui-même. " Et le coach havrais d'enchaîner sur le cas Christ Tiéhi. " On passe trois semaines ensemble. Un type enthousiaste, intéressant à entraîner. Et puis du jour au lendemain, il part en Angleterre, et plus de nouvelles. Pas un message, pas un coup de fil, rien. Je trouve que c'est étonnant dans la manière de faire. Ces joueurs ont des droits, mais aussi des devoirs. Là, en l'occurrence, ils ne respectent pas leurs devoirs vis-à-vis du club. "

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : Pour la première au Stade Océane, les supporters du HAC ne seront pas trop dépaysés

Football (Ligue 2) : Pour Paul Le Guen, le HAC est " un beau club "

Ligue 2 : Le HAC à Sochaux pour maintenir un semblant d'espoir

Ligue 2 : Face à Metz, le HAC peut s'en vouloir

Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre AC s'offre Lorient et se replace