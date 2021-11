Le-Havre. Le Havre : un homme retrouvé mort après une bagarre

Mardi 6 août 2019, une femme compose le 17. Elle indique à la police qu'elle est en présence de son frère de 33 ans et que ce dernier lui indique qu'il s'est embrouillé avec quelqu'un et qu'il est inconscient chez lui. Les forces de l'ordre se rendent chez la victime dans le quartier de Graville au Havre (Seine-Maritime). Les policiers découvrent le corps sans vie d'un homme d'une soixantaine d'années. L'agresseur présumé est interpellé et placé en garde à vue.

Beaucoup interrogations

L'enquête devra déterminer les circonstances exactes du décès. Une autopsie a été ordonnée pour connaître les causes de la mort. Les conséquences de coups ou une chute ? Depuis combien de temps l'homme est décédé ? Les enquêteurs vont également tenter de savoir quel lien unissait les deux hommes. En garde à vue, le suspect a, a priori, reconnu une bagarre mais n'a pas encore dit pourquoi.

