Le Mondevillais Adrien Clémenceau vice-champion de France

Tenant du titre, l'athlète de l'EAMH (Mondeville-Hérouville) s'est fait devancer par son partenaire d'entraînement Heni Kechi pour près de deux dixièmes (50"08 contre 49"91). "D'un côté, je suis assez content de terminer deuxième, mais de l'autre côté je suis frustré car j'ai réalisé une mauvaise course alors que je me sentais très en forme. Je fais une grosse faute sur la première haie et je n'ai pas couru assez en rythme."

Objectif minima olympiques

Adrien Clémenceau a néanmoins validé sa qualification pour les championnats d'Europe, organisés du 26 juin au 1er juillet à Helsinki. Il y nourrira de hautes ambitions. "C'est une énorme compétition en elle-même, d'autant que le niveau européen correspond à mon niveau actuel. Ce sera ma première sélection chez les séniors. J'espère atteindre la finale, battre mon record personnel et essayer d'atteindre les minima olympiques."

Le jeune homme de 24 ans rêve d'un podium, persuadé qu'"une fois en finale, tout est possible". Londres 2012 est peut-être à ce prix, puisque le chronomètre exigé pour s'y qualifier est de 49"10, six dixièmes de moins que le record de l'ancien flérien. Un autre mondevillais s'est distingué à Angers en la personne d'Olivier Galon, quatrième du 1.500 mètres. Aurélie Kamga a fini huitième du 400 mètres.