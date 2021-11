Saint-Lô. Franky Zapata réussit son pari de traverser la Manche sur sa machine volante

À sa seconde tentative, "l'homme volant" Franky Zapata a réussi dimanche 4 août 2019, l'exploit de traverser la Manche debout sur son "Flyboard" en une vingtaine de minutes après une courte halte à mi-chemin sur un bateau pour ravitailler sa machine volante en kérosène.

Le Marseillais de 40 ans avait décollé vers 8H15 de la plage de Sangatte (Pas-de-Calais) dans un vrombissement assourdissant et sous les yeux de plusieurs centaines de curieux, dix jours après son échec.

Ravitaillement réussi

Casqué et harnaché, tout de noir vêtu, il s'est envolé vers St Margaret's Bay côté anglais, qu'il a réussi à atteindre en une vingtaine de minutes en survolant la mer à 15/20 m. Cette fois, il s'est "posé facilement sur le bateau, il a changé son sac à dos et est reparti" quelques secondes plus tard, a indiqué à l'AFP son épouse Krystel.

"l'homme volant " a parcouru 35 km

Le champion a ensuite atterri côté britannique après avoir parcouru les 35 km de détroit debout sur sa machine volante dotée de cinq mini-turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h, avec une autonomie d'une dizaine de minutes.

"Tout s'est bien passé ! Même si c'était encore compliqué (pour le ravitaillement sur le bateau)... Ensuite, je voyais l'Angleterre qui se rapprochait et j'ai essayé de prendre du plaisir pour ne pas penser à la douleur. Ca brûlait dans les jambes !", a confié à la presse juste après son arrivée Franky Zapata, en rendant hommage à "un travail d'équipe".

Il a volé "à 160/170 km/h quasiment tout le long" de la traversée, a-t-il précisé, informé grâce à l'indicateur de vitesse sonore installé dans son casque.

Lors de sa première tentative le 25 juillet 2019, 110 ans jour pour jour après l'exploit de Louis Blériot, premier aviateur à avoir franchi la Manche, il s'était élancé du même endroit sur sa planche volante, mais avait chuté quelques minutes plus tard dans les eaux anglaises, après avoir heurté la plateforme du bateau de ravitaillement où il voulait se poser.