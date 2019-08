Que peut-on voir dans le ciel lors de la Nuit des étoiles ?

Depuis 1991, de nombreux lieux ouvrent leurs portes gratuitement du vendredi 2 au dimanche 4 août 2019 partout en France pour faire découvrir les mystères de l'Univers à l'occasion de la Nuit des étoiles. Animateurs bénévoles ou professionnels sont à votre disposition pour transmettre leur passion et expliquer de quels éléments se compose le ciel.

Plus de 500 sites ouvrent leurs portes



Selon l'Association Française d'Astronomie (AFA), plus de 150 000 visiteurs ont été accueillis sur 303 communes lors de l'édition 2018. Cette année, plus de 500 sites sont concernés, et parmi eux, certains normands ouvrent leurs portes, comme le Planétarium Ludiver à Tonneville (Manche), La Chapelle St clair de Banneville-sur-Ajon (Calvados), l'Observatoire astronomique d'Hesloup à Héloup (Orne), l'Arboretum de Normanville (Eure), ou encore l'Observatoire de Rouen (Seine-Maritime)… Retrouvez tous les sites près de chez vous.

Que peut-on voir ?

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer ce week-end, pas de panique, vous pouvez observer le ciel depuis chez vous. Jupiter d'abord, puis Saturne feront leur apparition plein Sud, et au Nord, une pluie d'étoiles filantes défilera toute la nuit. Côté matériel, des jumelles suffisent pour profiter du spectacle !

Ecoutez tous les conseils de Théo Bisaro, animateur au Planétarium Ludiver (Manche).

