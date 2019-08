La saison touristique estivale démarre bien dans la Métropole de Rouen

La saison touristique a bien démarré cet été dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). L'office de tourisme a enregistré une hausse de 5% des accueils entre mai et juillet 2019 par rapport à la même période l'an dernier (103 749 contre 99 208). "2018 avait déjà été une très bonne année, on avait augmenté par rapport à 2017, donc la hausse continue", se félicite Laurent Bonnaterre, le président de Rouen Normandie tourisme et congrès.

Mois de juin chargé

Il note évidemment "un effet très spectaculaire de l'Armada au mois de juin" avec une hausse de 27% par rapport à 2018 soit 41 000 visiteurs à l'office de tourisme au lieu de 32 000 pour un seul mois. "Il y a eu des journées très chargées à l'office", souligne Laurent Bonnaterre.

Si les touristes sont principalement français (Ile-de-France, Hauts-de-France et Pays de la Loire sur le podium), les visiteurs internationaux sont toujours présents à Rouen, principalement au mois de juillet. "On a des bonnes nouvelles, notamment le retour des Britanniques et un effet très spectaculaire sur les Japonais en individuel alors que d'habitude on a beaucoup de japonais en groupe", poursuit Laurent Bonnaterre.

"[Les touristes] ont redécouvert le centre-ville rénové de Rouen", selon Laurent Bonnaterre

Si le mois de juillet accuse une légère baisse de la fréquentation de l'office (-7% par rapport à juillet 2018), Laurent Bonnaterre estime que l'effet Armada devrait continuer à profiter à l'agglomération rouennaise sur la durée : "Nous allons en profiter encore plus et plus tard [...] Des gens qui n'étaient pas venus depuis longtemps et qui sont venus lors de l'Armada ont exprimé l'envie de revenir après avoir redécouvert le centre-ville rénové de Rouen".

