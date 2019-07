Accident à Saint-Ovin: un mort et trois blessés

Un homme de 21 ans a perdu la vie, mardi 31 juillet dans un accident de la route au lieu-dit La Goronnerie à Saint Ovin près d'Avranches. Il a succombé à une "violente" collision entre deux voitures peu après 20h.

Trois blessés dont un grave

Une femme de 34 ans a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital d'Avranches. Un homme de 38 ans et une petite fille de 10 ans ont également été blessés, mais plus légèrement. Ils ont, eux aussi, été transportés vers l'hôpital voisin d'Avranches.

