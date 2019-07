Thibaut Pinot donne rendez-vous au Tour de France 2020

Tendance Ouest a écrit :

Traversée de la Manche : Franky Zapata a chuté lors du ravitaillement

Franky Zapata voulait traverser la Manche sur son Flyboard jeudi 25 juillet 2019 et réitérer l'exploit de Louis Blériot, 110 ans plus tard, jour pour jour… Il n'est finalement pas parvenu jusqu'à Douvre. Lors de l'inévitable ravitaillement qu'il devait effectuer en mer, le champion d'Europe et du monde de jet-ski a chuté de son engin volant. Rapidement récupéré par un bateau, il ne souffre d'aucune blessure.

