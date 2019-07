Mamoudou Barry : "Nous étions inséparables", témoigne son meilleur ami

Ce soir du vendredi 19 juillet 2019, Kalil Aissata Keita attendait son collègue et ami Mamoudou Barry chez lui, pour regarder la finale de la coupe d'Afrique des Nations.

Il reçoit à la place un coup de téléphone de l'épouse de Mamoudou Barry. "Kalil, ton ami est mort, mon mari est mort", lui dit-elle alors. "Calme-toi", lui répond-il incrédule à ce moment. Ce n'est que lorsqu'une dame, témoin de la scène, prend le téléphone pour lui confirmer l'agression que Kalil Keita prend conscience de ce qui se passe. "Vous imaginez mon état. Automatiquement, j'ai pris ma voiture. Je suis arrivé sur les lieux et les pompiers étaient déjà là."

Quelques instants plus tôt, Mamoudou Barry était frappé violemment à coups de poing et de bouteille, selon l'avocat de la famille Jonas Haddad. Le quatrième coup a été le plus violent. Après une mauvaise chute et un fort épanchement de sang, la victime perd connaissance. Elle perdra la vie quelques heures plus tard, le samedi 20 juillet 2019, au CHU de Rouen.

Une cagnotte en ligne

"On était inséparables", se souvient Kalil Keita. C'est lui, en tant que président de l'association des étudiants Guinéens de France, qui a accueilli Mamoudou Barry à son arrivée dans le pays en 2012. "Je l'ai reçu pendant quelques semaines. On était les deux Guinéens qui ont eu la chance de s'inscrire en doctorat à l'université de Rouen et les deux à obtenir le statut d'enseignant-chercheur." Depuis, les deux hommes se sont mariés et ont eu des enfants, gardés par la même nourrice. "Il ne passait pas un jour sans que l'on se voit. Si ça arrivait, on s'envoyait des messages. Pareil pour nos épouses."

Depuis le décès, Kalil reste au plus proche de la famille, pour gérer ce qui arrive. Il faut notamment penser au rapatriement du corps, très coûteux. Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider à le financer. Lundi 22 juillet 2019, dans l'après-midi, elle avait permis de collecter plus de 24 000 euros. "Le reliquat sera versé sur le compte de Madame Barry et sa fille", explique Kalil Keita.

