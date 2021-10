Bélier

Votre sens de l'accueil fait de vous une singularité toujours à l'aise et chaleureux. Il y a toujours un mot de réconfort qui fait que la vie est plus belle à votre contact.

Taureau

Ambiance bizarre. Vous serez éberlué à l'audition de discours assez confus dans le cadre du travail. Vous avez toutes les chances dans la bataille pour toujours plus de cohérence.

Gémeaux

Toujours prêt pour l'action, vous répondrez favorablement à une proposition imprévue. Votre don d'à-propos et votre réactivité sont au plus haut point appréciés.

Cancer

Tous les songes d'une nuit d'été avec la chaleur de l'intimité, la solitude à deux… Il est fermé, le jardin secret. Qu'est-ce que ça peut vous faire le temps qu'il fait dehors, vous avez bien mieux à faire.

Lion

Beaucoup d'émotions après quelques incidents de la vie. Vous avez la force de vous reconstruire. L'estime en vous est réellement un bon point de départ.

Vierge

On vous demandera de prendre position dans tout un tas de débats. Tout cela vous rase. Moins on en dit, mieux c'est.

Balance

Quelques petits drames auront du mal à se régler dans le huis clos familial. La ligne de démarcation invisible des préjugés est de plus en plus difficile à supporter.

Scorpion

La régularité est une marque de fabrique en ce qui vous concerne. Ça fait peut-être "méga has been", mais vous avez fait vos preuves et persistez.

Sagittaire

Vous cultivez vos passions comme un germoir merveilleux. La lecture peut être une source exceptionnelle, conjuguée avec votre inspiration créatrice.

Capricorne

Vous êtes navrés que pour réussir professionnellement on soit trop souvent obligé de tirer à balle réelle. Vous n'êtes pas fait pour vivre sous la menace et les profondes ruptures.

Verseau

Prenez du temps pour vous, même quelques minutes. Souffler et contempler la réussite de votre travail.

Poissons

Vous aurez le privilège de pouvoir bloquer tout ce qui vous déplaît. L'essentiel est de convaincre que tout doit passer par vous pour éviter le pire.