Rouen. Rouen : les anciens locaux de France 3 mis en vente

Situés à l'entrée du centre-commercial Saint-Sever, rive gauche à Rouen (Seine-Maritime), les anciens locaux de France 3 cherchent un repreneur. Les bâtiments sont inoccupés depuis avril 2019, date à laquelle l'antenne a déménagé sur les quais de Seine. La ville de Rouen et France Télévision, liés par un bail emphytéotique, ont décidé conjointement de vendre le bâtiment de plus de 2000 m², via un appel à projets.

Le bail emphytéotique est un bail de très longue durée. En France, il doit être consenti pour une durée comprise entre 18 et 99 ans. Dans certains États, il est possible de signer pour 999 ans, comme au Kenya ou au Zimbabwe, par exemple.

Redynamiser le quartier de Saint-Sever

"Le quartier Saint-Sever dispose d'une localisation idéale", affirme Christine Rambaud, adjointe chargée de l'Urbanisme de la Mairie de Rouen. Les anciens locaux de France 3 sont placés en face d'un arrêt de métro, menant en quelques minutes au centre-ville rive droite et à la gare. Le quartier est aussi situé à proximité de la sud III (RN 338). "Il faut juste enclencher une requalification", explique Christine Rambaud.

L'appel à projets est ouvert à tout type d'offre, à condition que le réaménagement participe à la dynamisation du quartier. Construits dans les années 1970, ces locaux nécessitent soit des travaux de remise aux normes, soit d'être totalement détruits puis reconstruits. Christine Rambaud voit aussi plus loin dans l'avenir, avec la future construction d'une gare rive gauche. Les constructions du quartier et leurs usages devront donc dès aujourd'hui être imaginés dans une optique de développement et de dynamisation.

